Denizli'de camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) ilçedeki Organize Sanayi Camisi'nin şadırvanından 7 Temmuz'da musluk bataryalarının çalınmasıyla ilgili şüphelilerin M.E. ve C.Ö. olduğu belirledi.
Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adreslerinde yakalanan 2 şüpheli karakola götürüldü.
Yapılan sorguda şüphelilerin çaldıkları malzemeyi hurdacıya sattıkları belirlendi. Hurdacıdan alınan bataryalar cami imamına teslim edildi.
Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan güvenlik kameraları görüntülerinde, şüphelilerin camiye geldikleri ve sonrasında ellerindeki poşetlerle camiden ayrıldıkları anlar yer alıyor.
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