İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi , ( JASAT ) ilçedeki Organize Sanayi Camisi'nin şadırvanından 7 Temmuz'da musluk bataryalarının çalınmasıyla ilgili şüphelilerin M.E. ve C.Ö. olduğu belirledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Denizli, Honaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.