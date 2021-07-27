Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler (2) - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Keskin Camisi'nin halı, klima, duvar ve tablolarını boya dökerek tahrip eden şüphelilerin yakalanması için polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin 9 ve 14 yaşındaki 2 çocuk olduğu tespit edildi. 2 çocuk evlerinden alınıp, polis merkezine götürüldü. 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,