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Denizli'de çatı yangını

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizli'de çatı yangını, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi 2565 Sokak'ta üç katlı binanın çatısından duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangına merdivenli araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla alevleri söndürdü, çatı katında geniş çapta hasar oluştu.
Yangının, yufka ekmeği pişirilmesi için teras katında yakılan ateşten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.
Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:34 Kaynak: AA
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