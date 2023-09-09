Denizli'de çatıda oynayan gençler düşerek yaralandı - Son Dakika

Denizli'de çatıda oynayan gençler düşerek yaralandı

Denizli\'de çatıda oynayan gençler düşerek yaralandı
Son Güncelleme: 09.09.2023 11:23

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, çatıda oyun oynayan iki genç dengelerini kaybederek aşağıya düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 2 katlı evin çatısında oynayan iki genç, dengelerini kaybedip aşağıya düşerek yaralandı.

Kaza, Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; oyun oynamak için çatıya çıkan gençlerden Fatih Y. (15) ve Emir K. (19) dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Yere sert şekilde çakılan iki arkadaşı gören diğer mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan iki arkadaşın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli'de çatıda oynayan gençler düşerek yaralandı - Son Dakika
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