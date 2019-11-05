Son Dakika Haberleri: Denizli'de cennet hurması bereketi
Son Dakika Güncel Denizli'de cennet hurması bereketi

Denizli'de cennet hurması bereketi

6 saat önce

Denizli'de son yıllarda üretimi artan cennet hurması kurusu, üretici için iyi bir gelir kaynağı oluşturdu.

Denizli'de cennet hurması bereketi, System.String[]

Denizli'de son yıllarda üretimi artan cennet hurması kurusu, üretici için iyi bir gelir kaynağı oluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında 5 bin 684 dekar alanda 3 bin 478 ton üretimi yapılan cennet hurmasının özellikle Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yaygın olarak yetiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesinde üreticilik yapan emekli bankacı Osman Çavuş, 5 yıl önce pazarlarda oldukça düşük fiyattan satılan cennet hurmasının çabuk çürümesi üzerine alternatif değerlendirme yolları aramaya başladıklarını belirterek, "Cennet hurmasını kurutarak Denizli Tarım Fuarında tanıtımını yapmaya başladık. Talebin artması ile bugün itibariyle pazarda yaş olarak yaklaşık 3 lira, ancak kurutulduğu zaman 30-35 liraya alıcı bulmaktadır. İncir ile başa baş gitmektedir." dedi.

Cennet hurmasının dalından koparıldığı zaman yenebilen bir meyve olmadığını ifade eden Çavuş, "Cennet hurması uygun ısı şartlarında kendiliğinden olgunlaşan bir meyve. Ürettiğimiz ürünler şu anda İstanbul ve Ankara'da yoğun talep görmekte. Ege Bölgesinin artık incirinin yanında cennet hurması da var." ifadelerini kullandı.

Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı!
Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı Vatandaşa kritik uyarı: Bankalardan ekspertiz ücretini geri alabilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:25:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de cennet hurması bereketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]