Denizli'de "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği" kuruldu - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği hizmet vermeye başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amirliğin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Hayvanlara karşı işlenen suçlarda akıllı telefonlara kurulabilen, Emniyet Müdürlüğünün Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden de ihbarların yapılabildiği hatırlatıldı.