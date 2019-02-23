Son Dakika Haberleri: Denizli'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Denizli'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

13 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde cezaevi firarisi kişi polis ekiplerince yakalandı.

Denizli'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde cezaevi firarisi kişi polis ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kızılcasöğüt Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli kişiyi takibe aldı.


Takip edilen şüpheli bir eve girmeye çalışırken ekiplerce yakalandı.

Hapis yattığı Denizli Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edilen B.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Çivril, Polis, Denizli, Güncel
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