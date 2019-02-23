Denizli'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
13 dakika önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde cezaevi firarisi kişi polis ekiplerince yakalandı.
Denizli
'nin Çivril
ilçesinde cezaevi firarisi kişi polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcasöğüt
Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli kişiyi takibe aldı.
Takip edilen şüpheli bir eve girmeye çalışırken ekiplerce yakalandı.
Hapis yattığı Denizli Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edilen B.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:53 Kaynak: AA
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