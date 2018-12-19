Denizli'de CHP'den İstifa
49 dakika önce
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Buldan
Belediye Başkanı Mustafa Gülbay
, partisi CHP
'den istifa ettiğini açıkladı.
Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 9 Eylül
1923'te kurduğu CHP'nin mevcut durumunda çok ciddi sorunları bulunduğunu ifade etti.
Buldan halkıyla hiçbir sorununun olmadığını belirten Gülbay, şunları kaydetti:
"Benim Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi
ile bir sorunum yok. Benim fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söylediğim Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı sorunlarım var. Birbirini yiyen, birbirinin ayağını kaydırmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi ile sorunlarım var. Ben haksızlığa uğramadım, sizler haksızlığa uğradınız. Buldan haksızlığa uğradı. Adil olmadı bu işler. Ayıptır. Çamur at izi kalsın politikasıyla sağlıklı ve saygılı bir siyaset inşa edilemez. Bugün itibariyle CHP üyeliğinden istifa ediyorum."
Belediye başkanlığı süresince bütün partilere eşit mesafede durduğunu ve herkesi baş tacı görerek hizmet sunmaya çalıştığını vurgulayan Gülbay, yanlışa izin vermediğini ifade etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:21 Kaynak: AA
Bakan Akar'ın Adres Gösterdiği CHP'li Çelebi: Önemli Olan Subayını Esir Etmemek
CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti
Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: 2 Bin TL'nin Üzerinde Olmaması Gerekir
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu