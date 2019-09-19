Son Dakika Haberleri: Denizli'de çift başlı buzağı ölü doğdu
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Denizli'de çift başlı buzağı ölü doğdu

1 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde doğum zamanı gelen inekten sezaryenle alınan çift başlı buzağı ölü doğdu.

Denizli'de çift başlı buzağı ölü doğdu, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde doğum zamanı gelen inekten sezaryenle alınan çift başlı buzağı ölü doğdu.

Alınan bilgiye göre, Karabayır Mahallesi'nde besicilik yapan Ramazan Gümüş, ineğinin doğum zamanının geldiğini düşünerek veteriner hekim çağırdı.

Doğum yapacak ineğin zorlandığını fark eden veteriner hekim, sezaryenle buzağıyı almaya karar verdi. Yaklaşık 4 saatin ardından sezaryenle alınan buzağının çift başlı ve ölü olduğu görüldü.

Doğum yapan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, çift başlı buzağıyı görenler şaşkınlık yaşadı.

Denizli, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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