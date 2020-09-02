Denizli'de çiftçiyi dolandıran zanlı yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarttırmak üzere aracına yüklediği biberlerin parasını ödemeden kaçan şüpheli, gözaltına alındı.
İlçedeki üreticilerden M.E. (40), biberler için anlaştığı kişinin, ürünleri tartıya götüreceğini söyleyerek panelvanına yüklediğini, sonra da ortadan kaybolduğunu belirterek jandarmaya başvurdu.
Jandarma ekipleri, şüpheli H.B.B'yi (32) biberlerle yakaladı. H.B.B, gözaltına alınırken, biberler M.E'ye teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:13 - Kaynak: AA
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