Denizli'de 'Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi' Çalışması Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli
'de 'Çiftlik
Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi' çalışması gerçekleştirecek. Toplantıya 9 kentten üretici, tarım danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye
'nin tarım ve kırsal alanda AB
mevzuatına uyum sağlamasına katkıda bulunması ve Bakanlığın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 2017 yılı sonundan bu yana "Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi"ni yürüttüğü belirtildi. Proje kapsamında Türkiye genelinden 600 tarım danışmanı ve üreticinin katılımı ile 12 il
merkezinde 5 gün süreyle 'Çiftlik Danışmanlık Sistemi Eğitimleri' düzenleyecek. Eğitime Denizli, Manisa
, Afyon
, Uşak
, İzmir
, Aydın
, Muğla
, Isparta
, Burdur
ve Antalya
'dan üretici, tarım danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak.
Eğitim çalışması 7-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - DENİZLİ