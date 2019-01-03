Son Dakika Haberleri: Denizli'de 'Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi' Çalışması Yapılacak

Denizli'de 'Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi' Çalışması Yapılacak

8 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de 'Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi' çalışması gerçekleştirecek.

Denizli'de 'Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi' Çalışması Yapılacak, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de 'Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi' çalışması gerçekleştirecek. Toplantıya 9 kentten üretici, tarım danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım ve kırsal alanda AB mevzuatına uyum sağlamasına katkıda bulunması ve Bakanlığın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 2017 yılı sonundan bu yana "Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi"ni yürüttüğü belirtildi. Proje kapsamında Türkiye genelinden 600 tarım danışmanı ve üreticinin katılımı ile 12 il

merkezinde 5 gün süreyle 'Çiftlik Danışmanlık Sistemi Eğitimleri' düzenleyecek. Eğitime Denizli, Manisa, Afyon, Uşak, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya'dan üretici, tarım danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak.

Eğitim çalışması 7-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

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