Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüyle ilgili cinayet zanlısı çoban yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir çiftlik sahibinin tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından çiftlik çalışanı çoban gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı'nın (37) ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın cinayet olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.
Olay sonrası Yağcı'ya ait araçla kayıplara karıştığı belirlenen 17 yaşındaki çoban A.Ç, evinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar Köyü'nde yakalandı.
Gözaltına alınan A.Ç'nin, gün içinde Çivril'e getirileceği öğrenildi.
Fatih Kürşad Yağcı, önceki gün komşuları tarafından besihanede yerde kanlar içinde bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından tabancayla vurulan Yağcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.