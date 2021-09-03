Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kıranyer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dağlık alanda yayılan yangın, havadan 3 helikopter, karadan ise 13 arazözün katılımı ve 3 itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangında 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.