Son dakika gündem: Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Bekilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada M.C. ile M.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.