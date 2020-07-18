Denizli'de çıkan ve antik kente sıçrayan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle antik kentteki kuru otlar da tutuştu.

Alınan bilgiye göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Laodikya Antik Kenti Batı Tiyatrosu yakınında anız yangını çıktı.

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