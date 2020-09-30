Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol kenarında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Tekke Mahallesi'ne bağlı Şahintepesi mevkisinde, Denizli- Antalya kara yolu kenarında yangın çıktı.
Trafik polislerinin ihbarı üzerine yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 helikopter ve 1 iş makinesi ile müdahale edildi.
Ormanlık alana da sıçrayan yangın nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın hasar gördüğü ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında yol kenarında ateş yaktığı iddiası üzerine akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Çetin S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Denizli'de çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika