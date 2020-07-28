Denizli'de çıkan yangında bir ev ve depo hasar gördü - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

Denizli 'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında bir ev ve deposu kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:31

Kaynak: AA

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