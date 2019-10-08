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Denizli'de cinayet

47 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle öldürüldü.

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Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle öldürüldü.

Kaklık Mahallesi'nde kahvehane işleten Erkan Y. (21) ile Nuri Kocatepe (48) arasında "alacak verecek" iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Y, yanındaki tüfekle Kocatepe'ye ateş etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Kocatepe, hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı, mahalledeki evinde jandarma tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kocatepe, Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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