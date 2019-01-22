Denizli'de Cinayet: Komşusunu Av Tüfeğiyle Öldürdü
13 dakika önce
Denizli'nin Baklan ilçesinde çobanlık yapan adam, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Denizli
'nin Baklan
ilçesinde çobanlık yapan adam, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Çataloba Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Karaarslan (34) ile Feridun K. (60) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Feridun K. evinden getirdiği av tüfeğiyle Karaarslan'ı göğsünden vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan Karaaslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Feridun K.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. - DENİZLİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini "Hayvanseverim" Diye Savundu
Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada
Palu Ailesi İçin Cezaevinde Özel Önlem! Tek Kişilik Bölümlere Yerleştirildi
Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi