Denizli'de yol ortasında cinayet! Eşine cinsel içerikli mesaj atan şahsı öldürdü - Son Dakika
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Denizli'de yol ortasında cinayet! Eşine cinsel içerikli mesaj atan şahsı öldürdü

Denizli'de yol ortasında cinayet! Eşine cinsel içerikli mesaj atan şahsı öldürdü

25.06.2023 08:39

Çivril ilçesinde Gökhan S., eşine cinsel içerikli mesaj attığını iddia ettiği Hüseyin Ş.'yi taşla başına vurup, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Gökhan S. eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesaj attığını iddia ettiği Hüseyin Ş. ile yolda karşılaştı. Hüseyin Ş.'nin taşla başına vuran Gökhan S. şahsı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Zanlı polisler tarafından gözaltına alındı.

ÖNCE BAŞINA TAŞ ATTI

Dün saat 20.00 sıralarında Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasındaki kara yolunda iddiaya göre Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti. İkili arasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu.

Denizli'de Cinsel İçerikli Mesaj Tartışması Kanlı Bitti

ORACIKTA CAN VERDİ

Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S.'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Denizli'de Cinsel İçerikli Mesaj Tartışması Kanlı Bitti

EŞİNE ATILAN MESAJLARLA KENDİNİ SAVUNDU

Gökhan S.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Hüseyin Ş.'nin cenazesi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • FATMA: bu devırde telefon numarası bulmak zor degıl.ayrıca telefondan attı dıye bır sey yok.sosyal medyalardan da bulup atar. Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
  • Birsen Yurdal: ADAMIN KARISININ NUMARASINI NEREDEN BİLİYORMUŞ OLEN ADAM Cevap Yaz 8 14 Yayından Kaldır
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Jandarma, Çivril, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de yol ortasında cinayet! Eşine cinsel içerikli mesaj atan şahsı öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de yol ortasında cinayet! Eşine cinsel içerikli mesaj atan şahsı öldürdü - Son Dakika
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