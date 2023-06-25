Denizli'de yol ortasında cinayet! Eşine cinsel içerikli mesaj atan şahsı öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde Gökhan S. eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesaj attığını iddia ettiği Hüseyin Ş. ile yolda karşılaştı. Hüseyin Ş.'nin taşla başına vuran Gökhan S. şahsı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Zanlı polisler tarafından gözaltına alındı.

ÖNCE BAŞINA TAŞ ATTI

Dün saat 20.00 sıralarında Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasındaki kara yolunda iddiaya göre Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti. İkili arasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu.

ORACIKTA CAN VERDİ

Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S.'yi olay yerinde gözaltına aldı.

EŞİNE ATILAN MESAJLARLA KENDİNİ SAVUNDU

Gökhan S.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Hüseyin Ş.'nin cenazesi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.