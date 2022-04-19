Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

19.04.2022 18:07
Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki 28 güvenlik kamerasının kayıtlarından belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve cinsel taciz ile istismar suçlarından kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı Cinsel istismarla suçlanan aile, kenti terk etti, eşyaları mahalleli tarafından ateşe verildi Cinsel istismarla suçlanan aile, kenti terk etti, eşyaları mahalleli tarafından ateşe verildi Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Dokuzkavaklar Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement