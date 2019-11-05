Denizli'de çocuğun parmağına sıkışan makara çıkartıldı
7 saat önce
Denizli'de 3 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan makarayı itfaiye çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Denizli'de 3 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan makarayı itfaiye çıkardı.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Alyanaz K'nin parmağına plastik makara sıkışınca ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Çocuk daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık Şubesine götürüldü.
Küçük çocuğun parmağındaki makara, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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