Son Dakika Haberleri: Denizli'de çocuğun parmağına sıkışan makara çıkartıldı
Son Dakika Güncel Denizli'de çocuğun parmağına sıkışan makara çıkartıldı

Denizli'de çocuğun parmağına sıkışan makara çıkartıldı

7 saat önce

Denizli'de 3 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan makarayı itfaiye çıkardı.

Denizli'de çocuğun parmağına sıkışan makara çıkartıldı, System.String[]

Denizli'de 3 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan makarayı itfaiye çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Alyanaz K'nin parmağına plastik makara sıkışınca ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Çocuk daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık Şubesine götürüldü.

Küçük çocuğun parmağındaki makara, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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