Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

04.04.2022 16:30
Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda cinsel içerikli ürün ve malzeme ele geçirildi.

Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda cinsel içerikli ürün ve malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Emtia Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 700 adet dolma sigara, 58 paket kaçak sigara, 535 litre kaçak/sahte alkol, 288 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

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Alkollü İçki, Denizli, Alkol, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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