Son Dakika Haberleri: Denizli'de Çöken Çatının Altında Kalan İki İşçi Yaralandı

Denizli'de Çöken Çatının Altında Kalan İki İşçi Yaralandı

10 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni inşa edilen bir binanın çatısının çökmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Denizli'de Çöken Çatının Altında Kalan İki İşçi Yaralandı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni inşa edilen bir binanın çatısının çökmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Başkarcı Mahallesi'nde, Metin Çetkin'e ait dairenin çatısı, beton döküldüğü sırada çöktü.

Binada çalışan işçilerden Ali Doğru (40) ile İzzet Sun (52) göçüğün altında kaldı.

Doğru ve Sun, 112 Acil Servis ekiplerince, Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:51 Kaynak: AA

Başkarcı, Merkezefendi, Denizli, İşçi, Güncel
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