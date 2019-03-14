Denizli'de Çöken Çatının Altında Kalan İki İşçi Yaralandı
10 dakika önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni inşa edilen bir binanın çatısının çökmesi sonucu iki işçi yaralandı.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde, yeni inşa edilen bir binanın çatısının çökmesi sonucu iki işçi yaralandı. Başkarcı
Mahallesi'nde, Metin Çetkin'e ait dairenin çatısı, beton döküldüğü sırada çöktü.
Binada çalışan işçilerden Ali Doğru
(40) ile İzzet Sun (52) göçüğün altında kaldı.
Doğru ve Sun, 112 Acil Servis
ekiplerince, Servergazi
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:51 Kaynak: AA
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