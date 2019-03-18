Denizli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı
55 dakika önce
Denizli'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 59 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 59 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Buldan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Süleyman U. (59) isimli şahıs, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren cümlelerin yer aldığı paylaşımda bulundu. Şikayetler üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Süleyman U., evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:34 Kaynak: İHA
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