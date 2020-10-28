Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı - Son Dakika

Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı

28.10.2020 14:02
Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde Denizli'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde Denizli'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

Valilik tarafından belirlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Valilik Atatürk Anıtı'na Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven tarafından çelenk konuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okundu. Pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen törene Pamukkale ve Merkezefendi Belediye Başkanları, ilçe kaymakamları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Denizli Valiliği'nde gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı
Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı
Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı
Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı
Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı
Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı
Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı

Atatürk Anıtı, 29 Ekim, Denizli, Çelenk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de, Cumhuriyeti'nin 97. yaşı kutlamaları başladı - Son Dakika

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