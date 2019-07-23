Son Dakika Haberleri: Denizli'de çuvalda köpek yavruları bulundu
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Denizli'de çuvalda köpek yavruları bulundu

19 dakika önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde, ormanlık alana bırakılan çuvalda biri telef olmuş 4 köpek yavrusu bulundu.

Denizli'de çuvalda köpek yavruları bulundu, System.String[]
Denizli'nin Çameli ilçesinde, ormanlık alana bırakılan çuvalda biri telef olmuş 4 köpek yavrusu bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Abbas Akyol, Çöplük mevkisindeki ormanlık alanda bir çuvalda biri telef olmuş 4 köpek yavrusunu fark etti.
Havasız ortamda kalan köpekleri çuvaldan çıkaran Akyol, su ve yiyecek verdiği hayvanları evine götürdü.
Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpek yavruları için evinin yakınına barınak yaptığını söyledi.
Köpekleri sahiplenecek hayvansever aradığını dile getiren Akyol, "Biraz daha gecikseydim hayvanların hepsi ölebilirdi. Şu anda evimde bakıyorum ama ilgi gösterecek olanlara da köpekleri vermek istiyorum." diye konuştu.
Denizli, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:18 Kaynak: AA
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