Denizli'de çuvalda telef olmuş 20 köpek yavrusu bulundu - Son Dakika

Ekiplerin bölgedeki incelemesinde, bir çuvalda bulunan köpek yavrularının 20'sinin de telef olduğu belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesi ekipleri, Yuvaköy Mahallesi yakınlarındaki merada çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.

Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor

Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var