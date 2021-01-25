Denizli'de dağda kaybolan 3 genç bulundu - Son Dakika

Denizli'de dağda kaybolan 3 genç bulundu

25.01.2021 12:01
Denizli'de dağda kaybolan 3 genç bulundu, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 genç, 13 saat sonra bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 genç, 13 saat sonra bulundu.

Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkisine dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Samet Pehlivan (19), Ömer Özkaya (20) ve Enes Buldanlı (21), akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybedince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sabaha kadar devam eden çalışmaların ardından 13 saat sonra Karcı Dağı'nda bulunan 3 genç, AFAD görevlilerince iki saatlik yürüyüşün ardından güvenli bölgeye indirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ve Bereketler Polis Merkezi Amirliğine götürülen 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tutuldu.

Bu arada akşam havanın kararmasıyla yolunu kaybeden gençlerin gece kayanın altına sığındıkları öğrenildi.

Merkezefendi, Başkarcı, Denizli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de dağda kaybolan 3 genç bulundu - Son Dakika


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