Denizli'de dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Denizli'de dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

12.10.2020 13:01
Denizli'de dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yürüyüş için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yürüyüş için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Başkarcı Dağı'na dün öğle saatlerinde yürüyüşe giden Turan Evin ile Halil Yıldız, havanın kararmasıyla dağlık alanda mahsur kaldı.

Telefonla 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım isteyen Evin ve Yıldız'ı bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, jandarma, İHH Arama Kurtarma, Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK), UMKE, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) üyelerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu Evin ve Yıldız, 1500 metre yükseklikteki mahsur kaldıkları bölgede bulundu. Sedye yardımıyla kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkezefendi, Başkarcı, Denizli, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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