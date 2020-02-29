Denizli'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Denizli'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde piknik yapmak için çıktıkları dağlık arazide sis nedeniyle mahsur kalan üç kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde piknik yapmak için çıktıkları dağlık arazide sis nedeniyle mahsur kalan üç kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kızılcabölük Mahallesi'ndeki dağlık araziden yardım ihbarı alan AFAD ekipleri, bölgeye hareket etti.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, kar yağışının da görüldüğü bölgede mahsur kalan Tevfik K. (26), Seyithan B. (23) ve Mervenur Y. (23) kurtarıldı.

Otomobil içinde bekleyen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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