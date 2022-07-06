Denizli'de damacana yüklü tır yola devrildi - Son Dakika
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Denizli'de damacana yüklü tır yola devrildi

06.07.2022 11:42
Denizli'de damacana yüklü tır yola devrildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde damacana yüklü tırın yola devrilmesi trafiği aksattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde damacana yüklü tırın yola devrilmesi trafiği aksattı.

Menderes Bulvarı'nda H.Ç. yönetimindeki 07 AC 172 plakalı damacana yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda kimse yaralanmazken tırın dorsesindeki su dolu damacanaların yola savrulması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Ekiplerin önlem aldığı yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de damacana yüklü tır yola devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de damacana yüklü tır yola devrildi - Son Dakika
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