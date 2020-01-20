Denizli'de damadını tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı damadını tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün damadı Gezer Çümen'i (32) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ramazan D'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Zanlının emniyetteki ifadesinde damadını, oğlunun eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Dün, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi 2030 Sokak'taki apartmanda yaşayan Ramazan D. (59), evine çağırdığı damadı Gezer Çümen'i (32) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürmüştü.