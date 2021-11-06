Damperi açık kamyon PTS direğine çarptı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, damperi havada ilerleyen kamyon, yoldaki Plaka Tespit Sistemi'nin (PTS) bulunduğu direğe çarptı. PTS kamera sistemi kazada zarar gördü.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında, Havaalanı yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Acar, 20 K 1552 plakalı kamyonla damperini kapatmadan ilerlerken, yolda bulunan PTS kamera sisteminin bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem direk hem de PTS kamera sistemi zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından kamyon sürücüsü Şaban Acar, emniyete götürüldü. Acar, damperin kendiliğinden kalktığını, çarpmanın etkisiyle fark ettiğini söyledi.