Denizli'de darbedildiği iddiasıyla şikayette bulunan veteriner hekime destek açıklaması - Son Dakika

Türk Tarım Orman-Sen Denizli Şube Başkanı Süleymen Sürmeli, hayvan aşılaması sırasında çiftlik sahibi tarafından darbedildiği suçlamasıyla şikayette bulunan veteriner hekime hukuki destek vereceklerini belirtti.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde kurum personeli ve sendika üyeleriyle basın açıklaması yapan Sürmeli, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekim İbrahim Kerekli'nin, aşılama programı kapsamında 18 Kasım'da Uluçam Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde darbedildiğini belirtti.

Besi çiftliğinin sahibinin oğlu A.T'nin saldırısına uğrayan Kerekli'nin darp raporu alarak şikayette bulunduğunu aktaran Sürmeli, "Görev başındaki personele yapılan şiddeti kınıyoruz. Sendika olarak meslektaşımıza hukuki süreçte her türlü desteği vereceğimizi, sonuna kadar arkadaşımızın ve bütün çalışanların yanında olacağımızı bildiririz." dedi.

Veteriner Hekim Kerekli ise sadece yasal aşı ücretini istediğini ve sonrasında hakarete maruz kaldığı ve darbedildiği için şikayetçi olduğunu söyledi.