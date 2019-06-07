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Denizli'de darbedilen kişi hayatını kaybetti

27 dakika önce

Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobillerinin önü kesilerek darbedilen kişi öldü, oğlu ağır yaralandı.

Denizli'de darbedilen kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobillerinin önü kesilerek darbedilen kişi öldü, oğlu ağır yaralandı.
Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt (60), kentteki bir özel bakımevinde kalan yakınlarını görmeye gittikleri sırada bir görevliyle kavga etti. Görevliyi darbettikleri iddia edilen Osman Kurt ve oğlu Özgür Kurt (40), ifade vermek üzere jandarma karakoluna doğru yola çıktı.
Çamköy Mahallesi girişinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce durdurulan baba ve oğlu, otomobilden çıkartılarak darbedildi.
Özgür Kurt, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis görevlileri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan baba Kurt, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Özgür Kurt'un aynı hastanede tedavisi sürüyor.
Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:40 Kaynak: AA
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