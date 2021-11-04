Denizli'de darbedilmiş halde bulunan taksici hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yalgan, ifadesinde, sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darbettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasbedip kaçtıklarını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, 20 T 0294 plakalı ticari taksinin sahibi Vedat Tiryaki, taksisinde şoför olarak çalışan Burak Yalgın'ın durağa dönmemesinden şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirdi.

Denizli 'de darbedilmiş olarak bulunan taksi şoförü, tedavi altına alındı.

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