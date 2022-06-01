Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin 5 kişi yakalandı

01.06.2022 12:36
Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin 5 kişi yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin sokakta darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin sokakta darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 22 Mayıs'ta Sümer Mahallesi'nde sokakta darbedilen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede de bir hafta sonra hayatını kaybeden 50 yaşındaki Özkan Sur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Polis, Sur'un darbedilmesi olayına karıştığını belirlediği M.T. (29), M.Ç. (27), M.S. (26), Ö.B. (28) ile annesi Ş.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ifadesinde, M.S'nin eski kız arkadaşı Ö.B'nin olay günü Özkan Sur ile birlikte olduğu gerekçesiyle aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, bu yüzden kavganın yaşandığını söyledikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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