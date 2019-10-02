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Denizli'de de yaya güvenliğine dikkat çekildi

59 dakika önce

Denizli'de de yaya güvenliğine dikkat çekildiTÜRKİYE genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında, Denizli'de de etkinlik düzenlendi.

Denizli'de de yaya güvenliğine dikkat çekildi

TÜRKİYE genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında, Denizli'de de etkinlik düzenlendi.

Ulus Caddesi'nde 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' adlı kampanya için etkinlik yapıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve Merkez Ortaokulu öğrencileri etkinliğe katıldı. Vali Karahan ve Başkan Zolan, öğrencilerle birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Etkinlikte trafik polisleri, sürücü ve yayalara broşür ile düdük dağıttı. Vatandaşlara, trafikte yaya önceliği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Vali Karahan, geçen yıl 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında bu seneki sloganın da Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz olduğunu söyledi. Trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirten Vali Karahan, bu kapsamda yaya geçidinde sürücülerin yayalara öncelik tanıması gerektiğini vurguladı.

Denizli'de de yaya güvenliğine dikkat çekildi

Denizli, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:00 Kaynak: DHA
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