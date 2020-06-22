Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Denizli'de polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Denizli'de polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye giriş yapan ardından Denizli'ye geldiği tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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