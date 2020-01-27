Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde tarafından yapıldı. DEAŞ terör örgütü katıldığı ve akabinde Denizli'ye geldiği tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın ardından adliyeye sevk edildiği aktarıldı. - DENİZLİ