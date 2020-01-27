Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi yakalandı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde tarafından yapıldı. DEAŞ terör örgütü katıldığı ve akabinde Denizli'ye geldiği tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın ardından adliyeye sevk edildiği aktarıldı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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