Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla aranan Suriye uyruklu şüphelinin kentte bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu