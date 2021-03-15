Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla aranan Suriye uyruklu şüphelinin kentte bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
İkametteki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: AA
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