Denizli'de Dehşet...ayrı Yaşadığı Eşinin Boğazını Kesti
1 saat önce
Denizli'de dehşet...Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kestiDENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bir adam, ayrı yaşadığı eşinin boğazının bıçakla kesti.
Denizli
'de dehşet...Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti
DENİZLİ - Denizli'nin Buldan
ilçesinde bir adam, ayrı yaşadığı eşinin boğazının bıçakla kesti. Yaralı kadının durumu ciddiyetini korurken, olay sonrası kaçan adam ise her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında bir süredir geçimsizlik olan ve ayrı yaşayan Y.D.(58), eşi A.D.'nin bulunduğu eve geldi. Burada bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Evin içerisindeki tartışmanın ardından iddiaya göre Y.D, eşi A.D.'yi boğazından bıçakla kesti. Kendini evin dışına atan A.D. komşuları tarafından çağrılan ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine gönderildi.
Hayati tehlikesi devam eden A.D ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan A.D. ise güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:34 Kaynak: İHA
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