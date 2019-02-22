Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Denizli'de kapalı pazar yerinin demir korkuluklarına ayakları ve boğazından iple bağlı halde erkek cesedi bulundu.
Denizli
'de kapalı pazar yerinin demir korkuluklarına ayakları ve boğazından iple bağlı halde erkek cesedi bulundu.
Olay, Merkezefendi
ilçesi Göveçlik
Mahallesi'nden meydana geldi. Mahalledeki semt pazarında gece geç saatlerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgeye 112 Acil Servis
ekibi istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Kısa bir araştırma yapan ekipler şahsın bir iş yerinde bekçilik yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Saffet Göven olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler Göven'in ayakları ve boynundan pazar yerinin demir korkuluklarına iple bağlı olduğunu ve başucunda tarım ilacı bulunduğunu belirledi. Polis
Göven'in nende demir korkuluklara bağlı olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
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