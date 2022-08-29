Denedikleri yüzüklerden kurtulamayan kadınların imdadına itfaiye yetişti

Denizli'de denedikleri yüzüklerden bir türlü kurtulamayan iki kadının imdadına itfaiye yetişti. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kesilen yüzükler, kadınların parmaklarından çıkarıldı.

Denizli'nin farklı noktalarda yaşanan olayda, 2 kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Pamukkale ilçesinde denediği yüzük parmağında sıkışınca ne yapacağını bilemeyen kadın, Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan itfaiye merkezine müracaat etti. Gerekli önlemleri alarak titiz bir çalışma yapan itfaiye ekipleri, yüzüğü keserek sıkıştığı parmaktan kurtardı.

Yine aynı gün Çivril ilçesinde yaşanan ikinci benzer vakada ise bir kadın parmağına sıkışan yüzükle Çivril Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti. Acı içinde kalan kadının imdadına yetişen yine itfaiye oldu. Hastaneye giden ekipler, yanlarında getirdiği ekipmanlarla kadını, parmağında sıkışan yüzükten kurtardı.

Başarılı çalışmalarından ardından yüzüklerden kurtulan kadınlar, itfaiyeye teşekkür etti. - DENİZLİ