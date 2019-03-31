Denizli'de Deprem (1)
1 saat önce
-Sokakta bekleyen vatandaşlar -Ambulansın gelmesi Denizli Valisi Hasan Karahan Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin Acıpayam ilçesinde 5 km derinlikte meydana geldiğini ve kensine zara ziyan bilgisin ulaşmadığını söyledi.
-Sokakta bekleyen vatandaşlar
-Ambulansın gelmesi Denizli
Valisi Hasan Karahan Acıpayam
ilçesinde meydana gelen depremin Acıpayam ilçesinde 5 km derinlikte meydana geldiğini ve kensine zara ziyan bilgisin ulaşmadığını söyledi
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:49 Kaynak: AA
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