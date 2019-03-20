Son Dakika Haberleri: Denizli'de Deprem

Denizli'de Deprem

1 saat önce

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.34'te meydana gelen depremin merkez üssünün Acıpayam ilçesi olduğu öğrenildi. Depremde can kaybı olmadığı belirtildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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