Denizli'de Deprem
1 saat önce
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli
'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.34'te meydana gelen depremin merkez üssünün Acıpayam
ilçesi olduğu öğrenildi. Depremde can kaybı olmadığı belirtildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:00 Kaynak: İHA
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