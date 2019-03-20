Son Dakika Haberleri: Denizli'de Deprem

Denizli'de Deprem

40 dakika önce

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derste deprem konusunu işlerken depremi yaşayan öğrenciler dışarı çıkarak güvenli alanlarda toplandı. Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 20 saniye sürdü. Deprem sırasında büyük panik yaşandı. Depremin hemen ardından okullarda korku dolu anlar yaşanırken sınıflar boşaltılarak öğrenciler okul bahçelerinde güvenli alanlara toplandı. Küçük yaştaki bazı öğrencilerin ise yaşadıkları korkudan dolayı ağladıkları gözlendi. Özel bir lisenin coğrafya öğretmeni, derste deprem konusunu işlerken deprem olduğunu ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti. Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Acıpayam'da ise vatandaşlar sokaklara döküldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu Sıcak Gelişme! Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Küstah Sözler! Avustralya Başbakanı, Erdoğan'ı Kınayıp Türkiye'yi Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]