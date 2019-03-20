Denizli'de Deprem

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derste deprem konusunu işlerken depremi yaşayan öğrenciler dışarı çıkarak güvenli alanlarda toplandı. Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 20 saniye sürdü. Deprem sırasında büyük panik yaşandı. Depremin hemen ardından okullarda korku dolu anlar yaşanırken sınıflar boşaltılarak öğrenciler okul bahçelerinde güvenli alanlara toplandı. Küçük yaştaki bazı öğrencilerin ise yaşadıkları korkudan dolayı ağladıkları gözlendi. Özel bir lisenin coğrafya öğretmeni, derste deprem konusunu işlerken deprem olduğunu ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti. Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Acıpayam'da ise vatandaşlar sokaklara döküldü.



(İHA)

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Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu

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