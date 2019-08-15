Son Dakika Haberleri: Denizli'de deprem
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Denizli'de deprem

5 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 2.3 büyüğklüğünde deprem meydana geldi.

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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 2.3 büyüğklüğünde deprem meydana geldi.

8 Ağustos günü meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Başkanlığından alınan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.56'da 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. - DENİZLİ
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
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