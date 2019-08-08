Son Dakika Haberleri: Denizli'de deprem: AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde
Son Dakika Dünya Haber

Denizli'de deprem: AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını duyurdu.

Denizli'de deprem: AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde, System.String[]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Denizli, AFAD, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi
Deprem esnasında birbirlerine sarılarak kendilerini dışarı attılar FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:54:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de deprem: AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]