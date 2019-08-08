Denizli'de deprem: AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde
1 saat önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını duyurdu.
Denizli
'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:58
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